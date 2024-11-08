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08:00, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Женщина запретила свекрови видеться с внучкой после одного опасного случая

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Giordano Ciampini / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как запретила свекрови видеться с внучкой после одного случая. В комментариях пользователи предложили рассказчице пойти на компромисс.

Автор поста написала, что недавно мать ее мужа дала ее дочери дозу парацетамола, которая в четыре раза превышает разрешенную норму. «Она позвонила мне и призналась во всем. Я сказала вызвать скорую помощь», — отметила женщина. По словам героини истории, препарат не навредил ее дочери, однако врачи забрали ребенка в больницу для наблюдения.

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«Я испугалась и сказала свекрови, что она безответственна и что она больше никогда не сможет увидеть моих детей. Она разрыдалась и попросила прощения, а я просто ушла», — отметила рассказчица. Автор истории добавила, что ее супруг злится на нее за ее решение запретить свекрови навещать внуков. «Я знаю, что отреагировала слишком остро, но она могла убить моего ребенка», — заключила героиня истории.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что у свекрови не было цели навредить ребенку. Многие также предположили, что автору поста стоило предложить матери мужа видеться с внуками под ее присмотром, а не полностью ограничить их общение.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как она узнала о популярной в родной стране ее свекрови традиции, согласно которой она повела себя определенным образом по отношению к внуку. После этого женщина выгнала родственницу из дома.

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