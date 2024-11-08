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15:41, 8 ноября 2024Экономика

Жильцы московского ЖК комфорт-класса пожаловались на нерабочие лифты

Жильцы ЖК комфорт-класса в столице пожаловались на нерабочие лифты
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители жилого комплекса (ЖК) комфорт-класса «Вестердам» в столичном районе Очаково-Матвеевское пожаловались на постоянные проблемы с лифтами, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В ЖК четыре лифта — два грузовых и два пассажирских, но из них работает только один. Из-за этого живущим в 28-этажном доме людям приходится ходить пешком или ждать в очередях. Особенно тяжело с утра и по вечерам, когда жильцы идут на работу или возвращаются с нее.

Жильцы рассказали, что грузовые лифты не работают уже две недели, поскольку их отключили на техобслуживание. Пассажирские также часто выходят из строя. В общедомовом чате появились просьбы тем, «кто здоров и без детей» пользоваться лестницей, чтобы не занимать место в лифте.

При поломке лифта людям не удается связаться с диспетчерами, а управляющая компания (УК) не решает проблему, отвечая на жалобы отписками.

Ранее сообщалось, что в Минстрое предложили продлить срок службы лифтов с истекающим сроком годности. В настоящее время план ремонта предполагает траты в размере более 400 миллиардов рублей до 2030 года.

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