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16:27, 8 ноября 2024Экономика

Жители дома в Москве решили отметить праздник блевотины

В подъезде столичного дома появился призыв отметить праздник блевотины
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»

Жители одного из домов в московском районе Черемушки решили своеобразно обратить внимание на неубранный подъезд и общедомовую территорию, пригласив на «праздник блевотины». Об этом пишет Telegram-канал «Москва сейчас».

Необычный праздник в честь неубранной лужи в подъезде собрались праздновать жители одного из подъездов «хрущевки» №28 на Севастопольском проспекте. «Уважаемые жители нашего вонючего подъезда! Приглашаем всех отметить день рождения блевотины! На 9-м этаже. Ей сегодня месяц! Ура товарищи!!! Сбор гостей и причастных в 18:00», — гласит объявление.

В доме на первом этаже раскиданы коробки и не убран пол, также стоит зловонный запах. Возле «именинницы» висит надпись «Балдеть будем тута». Известно, что жители дома исправно платят за уборку подъезда.

Ранее жильцы дома в столичном районе Хорошево-Мневники пожаловались на нашествие тараканов. Насекомые расплодились в свалке, которая образовалась в подъезде.

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