Анонсирована встреча Трампа и Байдена

Трамп и Байден проведут встречу в Белом доме 13 ноября

Президент США Джо Байден и избранный глава государства Дональд Трамп проведут встречу в среду, 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Уточняется, что встреча пройдет в Овальном кабинете в 11:00 по местному времени. Трамп и Байден обсудят вопрос передачи власти.

В конце октября Байден назвал некоторые высказывания Трампа недостойными поста президента США. По его словам, «вопросы о личности» Трампа появляются каждый раз, когда республиканец «открывает рот».

Выборы президента в США прошли 5 ноября. Победителем стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, за него проголосовали 50,6 процента избирателей. За его соперницу, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис голоса отдали 47,9 процента избирателей.