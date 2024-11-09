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06:00, 9 ноября 2024Забота о себе

Нарколог назвал способ минимизировать вред от алкоголя

Нарколог Исаев: снизить вред от алкоголя поможет негазированная вода
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Manki Kim / Unsplash

Снизить вред, наносимый организму приемом алкоголя, поможет употребление негазированной воды, отказ от смешивания разных видов спиртного и прием пищи перед алкоголем, рассказал врач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Руслан Исаев. Способ минимизировать урон здоровью специалист назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Можно кратко перечислить основные правила, которые помогут минимизировать вред от алкогольных напитков: не пить алкоголь на голодный желудок, не мешать алкогольные напитки между собой, а также с газированными и сладкими напитками, пить больше негазированной минеральной воды во время употребления и так далее. Например, существует популярный совет — съесть перед планируемым употреблением алкоголя что-то жирное: кусок масла, сала и так далее. Это действительно отсрочит наступление опьянения: жир замедлит всасывание этанола в кровь. Зато потом, когда растворится жир, наступит быстрое и сильное опьянение. Соответственно, и последующее похмелье тоже будет тяжелым», — объяснил он,

При этом врач назвал подобные приемы уловками и назвал отказ от употребления алкоголя лучшим способом минимизировать вред здоровью.

Все это только лишь облегчит для организма борьбу с токсичным веществом. В целом возникает логичный вопрос, зачем вообще употреблять то, что в любом случае наносит вред, который мы пытаемся снизить при помощи различных «уловок»? Нет ни одного органа и системы в организме, на который этанол не влиял бы негативно. От него страдают печень, почки, желудочно-кишечный тракт, сердце и сосуды

Руслан Исаевврач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева

Он также напомнил, что алкоголь губительно действует на нервные клетки и работу центральной нервной системы: под воздействием этанола происходит безвозвратная гибель нейронов головного мозга, подчеркнул эксперт.

«Алкоголь обостряет хронические заболевания и снижает иммунитет, что приводит к развитию и обострению различных заболеваний, даже ежегодных вирусных и простудных. Помимо серьезного вреда, который алкоголь причиняет различным органам, он вымывает вместе с водой из организма различные полезные вещества: калий, магний, хлор», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Безопасного для здоровья уровня употребления алкоголя не существует. Этиловый спирт — это токсичное психоактивное вещество, вызывающее зависимость

Руслан Исаевврач психиатр-нарколог, руководитель наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева

Ранее психиатр, психотерапевт Игорь Новицкий развеял три главных мифа об алкоголизме. Самым главным и наиболее распространенным, по словам врача, является миф о том, что человек может пить сколько угодно, и у него не формируется зависимость.

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