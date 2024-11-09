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11:08, 9 ноября 2024Ценности

Бейонсе стала лидером по числу номинаций на премию «Грэмми»

Певица Бейонсе лидирует по количеству номинаций на премию «Грэмми»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американская певица Бейонсе стала лидером по числу номинаций на музыкальную премию «Грэмми». Список претендентов на награду появился в пятницу, 8 ноября, на официальном сайте.

67-я церемония вручения премии «Грэмми» состоится 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). В рамках мероприятия номинанты поборются за престижную награду в 94 категориях, Бейонсе представлена в 11 из них.

Следом за 43-летней исполнительницей идут артисты, представленные в семи категориях из 94 — Билли Айлиш, Charli XCX, рэперы Кендрик Ламар и Post Malone. За ними Сабрина Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт – они получили шесть номинаций.

Ранее Бейонсе повторила культовые откровенные образы актрисы и фотомодели Памелы Андерсон.

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