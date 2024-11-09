Более 20 человек погибли при взрыве в Пакистане

В Пакистане на вокзале прогремел взрыв, известно о десятках погибших и раненых

На вокзале пакистанского города Кветта прогремел взрыв. Известно о десятках погибших и раненых. Об этом сообщает издание Geo TV.

На данный момент правоохранительные органы располагают информацией о 24 погибших и более 40 пострадавших в результате взрыва рядом с железнодорожным вокзалом. Сообщается, что инцидент случился в зоне касс непосредственно перед прибытием поезда.

В Кветте, расположенной в провинции Белуджистан, введено чрезвычайное положение, полиция ведет расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что в Турции произошел теракт: неизвестные напали на офис производителя военных беспилотников.