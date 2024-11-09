Боррель назвал обсуждение плана Трампа по Украине преждевременным

Боррель: говорить о плане Трампа по Украине преждевременно

Говорить о плане Дональда Трампа по Украине преждевременно, поскольку его администрация еще не начала работу. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Я не могу спекулировать о том, что администрация США будет делать и тем более каким будет ответ ЕС на то, чего сегодня еще нет: конкретного предложения администрации, которая еще не работает», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Брюссель уже предоставил Украине около 122 миллиардов евро, что составляет почти половину от всей иностранной помощи Киеву. Боррель добавил, что ЕС продолжит поддерживать Украину.

Ранее Боррель в Киеве выступил за удары Украины по военным объектам России. Он пояснил, что европейские страны должны продолжать дипломатическую и оборонную поддержку Украины «в этот критический час».