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18:35, 9 ноября 2024Мир

Боррель в Киеве выступил за удары ВСУ по военным объектам России

Боррель выступил за наращивание военной поддержки Украины и удары по РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель в ходе визита в Киев заявил, что выступает за наращивание ЕС военной поддержки Украины, а также за разрешение на удары по военным объектам на территории России. Его цитирует РИА Новости.

Боррель пояснил, что европейские страны должны продолжать дипломатическую и оборонную поддержку Украины «в этот критический час». «У нас, европейцев, есть подписанные обязательства по безопасности с Украиной, которые продолжают действовать», — добавил он, рассуждая о возможных шагах администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Боррель прибыл в Киев в субботу, 9 ноября. Этот визит станет для него последним на посту главы дипломатии ЕС.

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