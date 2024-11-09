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11:58, 9 ноября 2024Мир

Глава евродипломатии приехал в Киев на фоне победы Трампа на выборах в США

Глава евродипломатии Боррель прибыл в Киев после победы Трампа на выборах
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мой пятый визит в Киев», — отметил он.

Боррель также отметил, что этот визит станет для него последним на посту главы дипломатии ЕС. На сопровождающем публикацию фото Борреля приветствуют на вокзале у поезда. При этом он выразил уверенность, что поддержка Украины останется одной из приоритетных тем в повестке Евросоюза.

Ранее в октябре Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план на фоне происходящего на Ближнем Востоке.

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