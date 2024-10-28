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16:30, 28 октября 2024Мир

В России заявили об изменившемся отношении мира к украинскому конфликту

Депутат Чепа: для мира ближневосточный конфликт важнее украинского

Фото: Reuters

Внимание мирового сообщества в большей степени приковано к конфликту на Ближнем Востоке, чем к украинскому, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, противостояние России и Украины уже не так важно и интересно миру.

«Конфликт на Ближнем Востоке находится в острой фазе. Если последует дальнейшая эскалация, это может представлять угрозу не только всему региону, но и миру в целом, — объяснил политик. — На Ближнем Востоке сосредоточена целая палитра интересов разных сторон, эскалация, в частности, грандиозно повлияет на стоимость углеводородов, и в мире этого боятся. Потому понятно, почему к Ближневосточному региону сегодня приковано куда большее внимание, чем к Украине».

На заседаниях международных организаций, по словам Чепы, украинский вопрос поднимается все реже, куда больше времени уделяется попыткам урегулирования конфликта вокруг Израиля.

«Украинский же конфликт уже хотят закрыть с минимальными потерями для себя и максимальными — для России. Проблема Ближнего Востока, несомненно, более острая для мира», — заключил депутат.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине отошел на второй план на фоне происходящего на Ближнем Востоке.

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