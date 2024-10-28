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13:28, 28 октября 2024Мир

ЕС признал второстепенность конфликта на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель: конфликт на Украине отошел на второй план
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Конфликт на Украине отошел на второй план на фоне происходящего на Ближнем Востоке. С таким заявлением в эфире испанскому радио RNE выступил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель.

«Мы уже не так много говорим о войне на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается и продолжается с той же интенсивностью», — признал глава евродипломатии.

По мнению Борреля, события на Ближнем Востоке в любой момент могут стать «искрой, которая вызовет еще больший пожар».

Ранее Боррель заявил, что перспектива военным путем принудить Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной.

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      Виктория Кондратьева
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