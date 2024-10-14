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22:23, 14 октября 2024Мир

Боррель заявил о тщетности попыток принудить Россию к перемирию военным путем

Боррель: перспектива вынудить военным путем РФ заключить перемирие — отдаленная

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Об этом он упомянул на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге, пишет РИА Новости.

Однако он призвал усилить санкционное давление на Москву и активизировать поставки оружия Киеву. Глава евродипломатии также призвал «не путать мир на Украине с капитуляцией» Киева.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента РФ Владимира] Путина сесть за стол переговоров, но это выглядит как очень отдаленная перспектива», — подчеркнул Боррель.

Жозеп Боррель во время своего выступления также признал высокую эффективность действий РФ по преодолению санкционной блокады.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что западные политики боятся признать необходимость переговоров между Москвой и Киевом.

До этого газета The Financial Times сообщила, что власти стран Запада начали признавать факт утраты территорий Украиной и необходимость начала переговоров с Россией. В частности, по данным издания, власти на Украине постепенно отказываются от идеи требовать вывода российских войск с новых территорий.

8 октября Жозеп Боррель заявил, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней. По его словам, подобный сценарий является неприемлемым для Европейского союза.

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      Марина Совина
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