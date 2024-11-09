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00:13, 9 ноября 2024Россия

Российские военные сбили украинский БПЛА в Брянской области

Богомаз: российские военные сбили украинский БПЛА в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением дрона.

«БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — указал губернатор.

Вечером 6 ноября силы ПВО сбили два реактивных беспилотника самолетного типа в небе над территорией Брянского района. Глава региона отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.

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