Богомаз: российские военные сбили украинский БПЛА в Брянской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, российские военные пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку с применением дрона.

«БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — указал губернатор.

Вечером 6 ноября силы ПВО сбили два реактивных беспилотника самолетного типа в небе над территорией Брянского района. Глава региона отметил, что в результате случившегося никто не пострадал.