Восемь беспилотников уничтожили над российским регионом

Богомаз: еще восемь беспилотников самолетного типа уничтожены в Брянской области

Еще восемь беспилотников самолетного типа уничтожены в Брянской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) России продолжают сбивать дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией региона.

«Еще восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ», — подчеркнул он. По данным политика, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз рассказал, что над Брянской областью уничтожен беспилотник.

Стало известно, что ПВО за сутки сбила 19 украинских БПЛА самолетного типа над Россией.