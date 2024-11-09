Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:25, 9 ноября 2024Россия

Средства ПВО за сутки сбили 19 украинских БПЛА над регионами России

Минобороны: ПВО за сутки сбила 19 украинских БПЛА самолетного типа над Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, два украинских дрона пытались атаковать объекты на территории России с 18:00 до 18:30 по московскому времени. Их сбили над Белгородской областью.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что над Брянской областью уничтожили беспилотник.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном домовладении выбиты окна. Еще в одном населенном пункте — городе Шебекино — упал беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск предрек скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине

      Дацюка ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

      Одной категории россиян напомнили о положенных им дополнительных выходных

      Средства ПВО за сутки сбили 19 украинских БПЛА над регионами России

      Российские военные сбили украинский БПЛА в Брянской области

      В Германии заявили о шутовской свободе в соцсети X

      «Нужно просто встать с кровати и открыть дверь курьеру». Мир привык снимать стресс покупками в сети. Почему это опасно?

      Глава Пентагона впервые поговорил с новым министром обороны Израиля

      В России заявили о паузе в решениях Европы по Украине до определения политики Трампа

      В США заявили об адской ситуации в Курской области для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше