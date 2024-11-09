Средства ПВО за сутки сбили 19 украинских БПЛА над регионами России

Минобороны: ПВО за сутки сбила 19 украинских БПЛА самолетного типа над Россией

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, два украинских дрона пытались атаковать объекты на территории России с 18:00 до 18:30 по московскому времени. Их сбили над Белгородской областью.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что над Брянской областью уничтожили беспилотник.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта в Белгородской области. В селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном домовладении выбиты окна. Еще в одном населенном пункте — городе Шебекино — упал беспилотник.