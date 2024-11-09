В Великобритании заявили о низком моральном духе в армии

Telegraph: моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне

Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне, пишет Telegraph со ссылкой на слова британских ветеранов.

По их словам, это обусловлено ужасными условиями проживания, пренебрежением к женщинам-военнослужащим и ветеранам.

«Моральный дух находится "на самом низком уровне": от ужасных условий проживания до службы поддержки ветеранов», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть. Газета The Times писала, что при сохранении нынешней тенденции к 2026 году численность армии снизится с 76 тысяч солдат до 68 тысяч человек.

