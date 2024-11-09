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04:28, 9 ноября 2024Мир

В Великобритании заявили о низком моральном духе в армии

Telegraph: моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephen Lock Source / Global Look Press

Моральный дух в британской армии находится на самом низком уровне, пишет Telegraph со ссылкой на слова британских ветеранов.

По их словам, это обусловлено ужасными условиями проживания, пренебрежением к женщинам-военнослужащим и ветеранам.

«Моральный дух находится "на самом низком уровне": от ужасных условий проживания до службы поддержки ветеранов», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть. Газета The Times писала, что при сохранении нынешней тенденции к 2026 году численность армии снизится с 76 тысяч солдат до 68 тысяч человек.

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