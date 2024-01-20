The Times: численность британской армии через 10 лет может сократиться на треть

Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть, пишет газета The Times.

По данным издания, при сохранении нынешней тенденции к 2026 году численность армии снизится с 76 тысяч солдат до 68 тысяч человек. Как отметили эксперты, это меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тысячи человек, спрогнозировали они.

Издание также указало на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо. Газета уточнила, что военных волнует и изношенность техники.

Ранее обозреватель Макс Хастингс писал, что британская армия пострадала из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и унизительных поражений в Ираке и Афганистане. По его словам, вооруженные силы страны находятся в кризисе. Тем не менее Лондон продолжает финансировать поставки оружия Киеву.