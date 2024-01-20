В Великобритании спрогнозировали сокращение численности армии на треть
Численность Сухопутных сил Великобритании через 10 лет может сократиться почти на треть, пишет газета The Times.
По данным издания, при сохранении нынешней тенденции к 2026 году численность армии снизится с 76 тысяч солдат до 68 тысяч человек. Как отметили эксперты, это меньше личного состава Сил спецназначения Вооруженных сил США. Через 10 лет в британской армии может остаться уже только 52 тысячи человек, спрогнозировали они.
Издание также указало на неспособность королевства укомплектовать полноценную бригаду, если это будет необходимо. Газета уточнила, что военных волнует и изношенность техники.
Ранее обозреватель Макс Хастингс писал, что британская армия пострадала из-за военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и унизительных поражений в Ираке и Афганистане. По его словам, вооруженные силы страны находятся в кризисе. Тем не менее Лондон продолжает финансировать поставки оружия Киеву.