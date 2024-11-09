Бывший советник Трампа раскрыл возможное будущее Украины

Избранный президент США Дональд Трамп хочет первым делом положить конец конфликту на Украине. Об этом заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью изданию The Telegraph.
По словам Болтона, вероятные условия урегулирования украинского кризиса могут включать территориальные уступки и даже отказ Украины от членства в НАТО.
«Я думаю, что попытка найти разрешение конфликта и прекращения военных действий на Украине станет одним из главных приоритетов Трампа. И последствия таких решений для Украины могут быть очень серьезными», — отметил он.
Кроме того, эксперт считает, что США вообще могут выйти из НАТО или пересмотреть свое партнерство с блоком.
Ранее стало известно, что есть возможное условие для отказа Трампа от помощи Украине после избрания на пост главы государства.