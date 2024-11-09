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17:12, 9 ноября 2024Мир

Бывший советник Трампа раскрыл возможное будущее Украины

Экс-советник Трампа Болтон заявил, что тот хочет завершить конфликт на Украине
Андрей Шеньшаков

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Избранный президент США Дональд Трамп хочет первым делом положить конец конфликту на Украине. Об этом заявил его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в интервью изданию The Telegraph.

По словам Болтона, вероятные условия урегулирования украинского кризиса могут включать территориальные уступки и даже отказ Украины от членства в НАТО.

«Я думаю, что попытка найти разрешение конфликта и прекращения военных действий на Украине станет одним из главных приоритетов Трампа. И последствия таких решений для Украины могут быть очень серьезными», — отметил он.

Кроме того, эксперт считает, что США вообще могут выйти из НАТО или пересмотреть свое партнерство с блоком.

Ранее стало известно, что есть возможное условие для отказа Трампа от помощи Украине после избрания на пост главы государства.

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