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02:21, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о невозможности возвращения к границам 1991 года

Депутат Рады Скороход заявила о невозможности возвращения к границам 1991 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что для Украины практически невозможно вернуться к границам 1991 года. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу украинской телеведущей Ланы Шевчук.

По словам политика, всем хочется вернуться к границам 1991 года. «Но, к сожалению, со всеми военными, с которыми я разговариваю, учитывая ситуацию на фронте, они мне все говорят, что мы прошли точку невозврата. И отбить границы 1991 года — на грани невозможного», — подчеркнула она.

Кроме того, депутат призвала не полагаться на ЕС и США, так как «сильная Украина никому не нужна».

Также она рассказала, что западные партнеры Киева в ходе встреч с украинскими официальными делегациями фактически говорят о непризнании руководства Украины.

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