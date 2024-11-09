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01:43, 9 ноября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о нежелании Запада признавать легитимность Зеленского

Депутат Рады Скороход: Запад не хочет признавать легитимность Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

Западные партнеры Киева в ходе встреч с украинскими официальными делегациями фактически говорят о непризнании администрации президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в комментарии YouTube-каналу украинской телеведущей Ланы Шевчук.

По словам депутата, партнеры об этом говорят «не под запись». «"Off the record" они считают нас нелегитимными и считают, что нам нужно провести выборы», — объяснила она.

Политик указала на нежелание западных стран тратиться на Украину. По ее словам, они хотят направить средства на решение внутренних проблем.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что Зеленского могут подставить под удар украинской ракеты. Прозоров предположил, что на его замену Запад может поставить экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

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