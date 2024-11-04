На Украине заявили о списании Зеленского Западом

Прозоров: Зеленского могут списать, чтобы поставить ему на замену Залужного

Президента Украины Владимира Зеленского рано или поздно спишут, считает бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Его цитирует РИА Новости.

По мнению Прозорова, Зеленского могут подставить под удар украинской ракеты. «Во-первых, он очень много знает, во-вторых, это будет козел отпущения, на которого можно будет повесить весь негатив, а вместо него поставят незапятнанную персону, с которой Россия сможет вести переговоры», — заявил он.

Прозоров предположил, что на замену Зеленскому Запад может поставить экс-главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Эксперт сослался на то, что в своих новых интервью Залужный призывает к переговорам с Россией.

Ранее социолог Антон Грушецкий предположил, что Зеленский может проиграть на гипотетических выборах Залужному. По его словам, у Зеленского медленно падает процент поддержки со стороны населения