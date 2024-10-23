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17:36, 23 октября 2024Бывший СССР

Назван потенциальный соперник Зеленского на возможных выборах президента Украины

«Украинская правда»: Зеленский может проиграть выборы экс-главкому ВСУ Залужному
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Phil Noble / Reuters

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский может проиграть на гипотетических выборах экс-главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на социолога Антона Грушецкого.

По его словам, у Зеленского медленно падает процент поддержки со стороны населения. У экс-главкома Залужного уровень доверия сохраняется на уровне 90 процентов. Если он будет участвовать в выборах президента, то он сможет победить действующего главу Украины.

Ему приписывают те же качества, которые были у самого Зеленского в 2019 году. Речь идет об ожиданиях населения Украины изменений к лучшему от нового человека.

Ранее сообщалось, что Валерий Залужный написал книгу о своей жизни. Она называется «Моя война», где автор описывает основные события своей жизни с детства до событий 24 февраля 2022 года.

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      Сергей Болиев
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