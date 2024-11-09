Налажен диалог между Трампом и Зеленским

Сибига: диалог между Трампом и Зеленским налажен, стороны подготовятся к встрече

Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом налажен. Теперь стороны подготовятся к встрече, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова главы МИД Украины Андрея Сибига.

По его словам, скорость проведения телефонного разговора двух президентов свидетельствует о наличии уже существующего прямого диалога. Сибига подчеркнул, что обсуждались в том числе «возможные будущие контакты на уровне лидеров» США и Украины.

«Было договорено, что команды приступят к практической подготовительной работе для организации такой встречи», — уточнил министр.

Ранее бывший советник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент Штатов хочет в первую очередь завершить конфликт на Украине. По его словам, возможные условия урегулирования кризиса могут включать территориальные уступки и даже отказ Киева от членства в НАТО.