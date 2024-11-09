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13:37, 9 ноября 2024Мир

В США раскрыли возможное будущее Камалы Харрис

NYT: Камала Харрис может стать губернатором или федеральным судьей
Андрей Шеньшаков
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Камала Харрис, проигравшая на выборах президента США Дональду Трампу, может претендовать на место в госструктурах. Об этом сообщают эксперты издания New York Times (NYT).

Среди возможных новых должностей называется место губернатора Калифорнии. Нынешний глава штата Гэвина Ньюсома сложит свои полномочия в 2026 году, а для Харрис это родной штат: она родилась в Окленде и занимала пост генерального прокурора. Также она может занять место в Верховном суде США.

Еще одним возможным вариантом для Харрис называются президентские выборы 2028 года. По мнению экспертов, сейчас абсолютное большинство граждан настроено скептически по отношению к ней, однако в течение ближайших четырех лет настроения в обществе могут измениться. Во многом реальность президентских амбиций Харрис будет зависеть от поведения избранного главы государства на своем посту.

Кроме того, некоторые журналисты полагают, что Харрис предпочтет и вовсе уйти из большой политики в частный сектор или даже написать книгу о своей карьере и о том, какой путь она прошла.

Ранее соратница Харрис объяснила ее провал на президентских выборах в 2024 году.

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