Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:12, 9 ноября 2024Мир

Соратница Харрис объяснила ее провал на выборах

Пелоси заявила, что Байдену следовало раньше выйти из президентской гонки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ting Shen / Globallookpress.com

Бывший спикер палаты представителей США, член Демократической партии Нэнси Пелоси объяснила причины провала своей соратницы Камалы Харрис на выборах. По ее словам, действующему лидеру государства Джо Байдену следовало выйти из президентской гонки еще раньше, сообщает The New York Times (NYT).

Политик отметила, что Харрис могла бы преуспеть в праймериз, однако после своего провала на дебатах Байден почти месяц отказывался выходить из президентской гонки, несмотря на критику со стороны своих однопартийцев.

«Мы живем с тем, что произошло. И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это действительно сделало практически невозможным проведение праймериз в то время», — заявила Пелоси, добавив, что «все могло бы быть иначе».

Ранее стало известно, что после победы на выборах Трамп может начать мстить своим критикам и преследователями. По словам источника издания Mirror, сейчас политик упивается успехом и «наконец выдыхает» из-за прекращения уголовных дел против него.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск подключился к разговору Трампа и Зеленского. Какой прогноз он дал о завершении конфликта на Украине?

      В США заявили о желании Зеленского склонить Трампа к глупым и опасным действиям

      В России заметили тревожную тенденцию среди новичков в IT

      Политолог назвал возможное условие Трампа для отказа от помощи Украине

      В Херсонской области разрушили мемориал украинскому националисту

      Захарова ответила на слова Кулебы о документах насчет поражения Украины

      В России упразднили оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпиаде

      На Западе назвали условие соглашения России и Украины

      Украинцам разрешили использовать найденное оружие

      Врач назвал возможную причину оранжевого лица Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше