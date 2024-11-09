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03:13, 9 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе допустили месть Трампа критикам и преследователям

Mirror: Трамп может начать мстить своим критикам и преследователям
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Guille Briceno / Globallookpress.com

Победивший на выборах республиканец Дональд Трамп может начать мстить своим критикам и преследователями. Такую вероятность допустило британское издание Mirror.

По словам его источника, сейчас политик упивается успехом и «наконец выдыхает» из-за прекращения уголовных дел против него. «Но он всё еще очень зол из-за обращения с ним. Трамп всегда был мстительным и не ждите от него иных проявлений, когда празднование кончится», — заявил собеседник таблоида.

В публикации отмечается, что политик неоднократно выступал с угрозами в адрес своих оппонентов во время президентской кампании. Издание называет противниками Трампа экс-конгрессвумен Лиз Чейни, бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелосси и соперников республиканца на выборах – президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Авторы материала также допускают преследования в адрес судебной системы Соединенных Штатов. Особое беспокойство вызывает потенциальное назначение противника демократов Майка Дэвиса генпрокурором США, говорится в статье.

Ранее стало известно, что Трамп после вступления в должность в январе хочет назначить представителем на торговых переговорах сторонника протекционистских мер Роберта Лайтхайзера.

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