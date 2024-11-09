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17:59, 9 ноября 2024Мир

Премьер Словакии раскрыл реакцию Зеленского на победу Трампа на выборах США

Премьер Словакии Фицо: Зеленский был шокирован победой Трампа на выборах США
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evan Vucci / AP

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл реакцию президента Украины Владимира Зеленского на победу политика Дональда Трампа на выборах лидера США. Об этом он рассказал в эфире программы «Субботние диалоги», передает РИА Новости.

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится война? Я его видел, его звали президент Зеленский. Президент Зеленский шокирован тем, что выиграл (...) Трамп», — заявил Фицо.

Также премьер усомнился в том, что Трампу удастся выполнить обещание решить украинский конфликт за сутки. По его мнению, от американского политика, скорее всего, стоит ожидать значительное снижение поддержки Украины.

Ранее Фицо заявил, что отвергает русофобию. Премьер Словакии заверил, что сделает все для нормализации отношений с Россией.

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