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19:21, 6 ноября 2024Мир

Премьер Словакии отверг русофобию

Фицо выразил готовность к нормализации отношений с РФ и отверг русофобию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность к нормализации отношений с Россией и отверг русофобию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно», — сказал глава словацкого правительства.

Ранее Фицо выразил мнение, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после вступления в должность. По его словам, от новоизбранного американского лидера многие ждут активных шагов в вопросе урегулирования украинского конфликта.

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