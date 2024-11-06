Премьер Словакии отверг русофобию

Фицо выразил готовность к нормализации отношений с РФ и отверг русофобию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность к нормализации отношений с Россией и отверг русофобию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно», — сказал глава словацкого правительства.

Ранее Фицо выразил мнение, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может прекратить или уменьшить помощь Украине после вступления в должность. По его словам, от новоизбранного американского лидера многие ждут активных шагов в вопросе урегулирования украинского конфликта.