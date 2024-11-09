Счета уехавшего из РФ комика Гарика Оганисяна заблокировали за долги перед ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета покинувшего Россию экс-сценариста «Вечернего Урганта» стендап-комика Гарика Оганисяна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждается, после начала специальной военной операции (СВО) Оганисян уехал в Армению. При этом в России у него осталась занимавшаяся концертной деятельностью фирма. В свою очередь, ФНС отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам.

В апреле 2023 года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин также поручил проверить выступление в Берлине российских комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, пошутивших о теракте в Санкт-Петербурге с участием военкора Владлена Татарского.