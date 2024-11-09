Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:23, 9 ноября 2024Интернет и СМИ

ФНС заблокировала счета покинувшего Россию экс-сценариста «Вечернего Урганта»

Счета уехавшего из РФ комика Гарика Оганисяна заблокировали за долги перед ФНС
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета покинувшего Россию экс-сценариста «Вечернего Урганта» стендап-комика Гарика Оганисяна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждается, после начала специальной военной операции (СВО) Оганисян уехал в Армению. При этом в России у него осталась занимавшаяся концертной деятельностью фирма. В свою очередь, ФНС отправила в банки решения о приостановлении операций по счетам.

В апреле 2023 года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин также поручил проверить выступление в Берлине российских комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, пошутивших о теракте в Санкт-Петербурге с участием военкора Владлена Татарского.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона отказал Украине в приоритетной поставке ракет ATACMS

      Украинская спортсменка попыталась оправдаться за допинг антироссийской позицией

      Стало известно о планах Трампа депортировать более 1,3 миллиона мигрантов

      Стало известно о возможных намерениях Трампа продавить «корейский сценарий» для Украины

      В США порассуждали о карьере Камалы Харрис после поражения на выборах

      В Пятигорске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

      Террористы в Мали подтвердили сотрудничество с Украиной

      Момент взрыва газа в жилом доме в Пятигорске попал на видео

      Беспилотники атаковали химический комбинат в Тульской области

      В США раскрыли возможное будущее Камалы Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше