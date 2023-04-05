Бастрыкин поручил проверить выступление высмеявших теракт в Петербурге комиков

Глава СК России Бастрыкин поручил проверить выступление комиков, глумившихся над терактом

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить выступление в Берлине российских комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна, пошутивших о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В рамках проверки СКР действиям комиков будет дана правовая оценка.

Во время своего концерта 4 апреля Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. В одной из миниатюр Долгополов вышел на сцену с пакетом в руках и вручил Оганисяну статуэтку.

Ранее выступлением заинтересовалась прокуратура. Запись проверят на экстремизм и оправдание терроризма.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел в кафе «Стрит-бар» в воскресенье, 2 апреля, где выступал Владлен Татарский. Одна из участниц встречи принесла коробку со статуэткой и вручила ее военкору, после чего прогремел взрыв. Позднее она была задержана. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек были ранены.