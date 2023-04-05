Прокуратура проверит выступление двух российских комиков на экстремизм

Выступление комиков Долгополова и Оганисяна проверят на экстремизм и оправдание терроризма

Генеральная прокуратура России проверит запись выступления российских комиков Александра Долгополова и Гарика Оганисяна в Берлине, во время которого они пошутили о теракте в Санкт-Петербурге, на экстремизм и оправдание терроризма. Как сообщает Mash в Telegram, проверка пройдет после обращения главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Прокуратуру заинтересовало выступление комиков, которое состоялось 4 апреля в Берлине. Во время одной из миниатюр Долгополов появился перед зрителями с пакетом в руках и вручил Оганисяну статуэтку — именно так был организован теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) и пострадали несколько десятков человек.

По информации Mash, Оганисян опубликовал этот фрагмент выступления в соцсетях. На видео обратила внимание Мизулина. Она же обратилась в прокуратуру с просьбой проверить выступление. «Считаю, что отвратительная "шутка". Даже с общечеловеческой точки зрения такие вещи недопустимы. В теракте пострадало 40 человек, 25 находятся в больницах, из них пятеро в тяжелом состоянии», — написала она в Telegram.

Кроме того, общественное движение «Армия защитников Отечества» попросило Следственный комитет запретить Долгополову и Оганисяну въезд в Россию или возбудить против них дело за пособничество терроризму.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел в петербургском кафе «Стрит-бар» в воскресенье, 2 апреля. Татарский проводил там творческую встречу. Одна из ее участниц принесла коробку со статуэткой и вручила ее военкору, после чего прогремел взрыв. Позднее она была задержана. В результате взрыва Татарский погиб, более 40 человек были ранены.