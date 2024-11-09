В России заметили тревожную тенденцию среди новичков в IT

«Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в IT снижается

Динамика роста зарплат в сфере IT отражает острую нехватку кадров с минимальным опытом, которые сразу способны включиться в рабочие процессы и на которых делают ставку многие компании. К такому выводу пришли в компании «Перфоманс Лаб», проанализировав рынок QA-инженеров. Там также указали на тревожную тенденцию среди новичков в отрасли. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Специалисты отмечают дефицит квалифицированных кадров, что особенно остро сказывается на найме опытных сотрудников. В то же время на рынке присутствует множество джунов — начинающих специалистов, что приводит к высокой конкуренции среди них.

При этом HR-менеджеры отмечают тревожную тенденцию снижения качества подготовки начинающих специалистов. Так, сотрудники часто проявляют недостаток вовлеченности и ответственности. Кроме того, молодые специалисты нередко акцентируют внимание на финансовых вопросах уже на раннем этапе работы, не успев продемонстрировать навыки и потенциал. Этот фактор является вызовом для работодателей и усложняет построение долгосрочных профессиональных отношений, считают в компании.

«С учетом замедления темпов роста IT-индустрии в России, отсутствие масштабных запусков новых стартапов и усиление конкуренции за квалифицированных специалистов создают сложные условия для найма и удержания кадров. Рост заработных плат для специалистов с опытом отражает дефицит кадров, способных поддерживать высокие стандарты. Когда требования к специалистам возрастают, а качество подготовки новых кадров не всегда соответствует ожиданиям, компании вынуждены искать новые подходы к управлению персоналом», — говорится в работе.

Ранее стало известно, какие города являются излюбленными у российских айтишников. Опрос показал, что наибольшей популярностью среди работников отрасли пользуется Москва — в ней хотели бы проживать 26 процентов айтишников. Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург с 18 процентами голосов. Замыкает тройку лидеров Краснодар, где обзавестись жильем стремятся 15 процентов респондентов.

