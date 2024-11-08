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11:10, 8 ноября 2024Экономика

Названы излюбленные города российских айтишников

«ГК ТОЧНО»: айтишники предпочитают жить в Москве, Петербурге и Краснодаре
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские IT-специалисты предпочитают для жизни столицы и курорты. Излюбленные города отечественных айтишников выяснили в «ГК ТОЧНО». Результатами исследования делятся «Известия».

Опрос показал, что наибольшей популярностью среди работников отрасли пользуется Москва — в ней хотели бы проживать 26 процентов айтишников. Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург с 18 процентами голосов. Замыкает тройку лидеров Краснодар, где обзавестись жильем стремятся 15 процентов респондентов.

Особой любовью среди IT-специалистов пользуется Черноморское побережье: в Сочи, Новороссийске, Анапе или Геленджике мечтают жить 12 процентов информантов. Следом в рейтинге идут Казань (7 процентов респондентов), Нижний Новгород (4 процента), Екатеринбург (3 процента) и Новосибирск (2 процента). По одному проценту голосов получили Красноярск, Пермь и Уфа.

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При выборе места проживания участники опроса прежде всего учитывали цену и качество недвижимости — этот фактор назвали 29 процентов респондентов. 18 процентов айтишников не принимают решение о переезде без учета транспортной доступности, для 17 процентов опрошенных главную роль играют климат и близость к морю. Среди других причин для смены места жительства — наличие активного профессионального сообщества, доступность медицинской помощи и образования. Меньшую важность для информантов представляют досуг и спортивные объекты, говорится в исследовании. Выбирая район проживания, специалисты рассматривают лоты вблизи кафе и коворкингов, также большую важность имеет наличие прогулочных зон и детских площадок.

Треть опрошенных предпочла бы квартиру площадью 70–100 квадратных метров в комплексе бизнес-класса. О частном доме грезят только 18 процентов респондентов. Жилье мечты для 31 процента IT-специалистов — новый жилой комплекс в спальном районе. Старый фонд в центре города высоко ценят 23 процента участников исследования.

Ранее россияне описали жилье своей мечты. Для большинства это стометровая квартира в малоэтажном доме. Район проживания должен быть обеспечен автономными системами горячего водоснабжения и лыжными маршрутами.

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