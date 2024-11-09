Катар приостановил посредничество в переговорах Израиля и ХАМАС

МИД: Катар приостановил свое посредничество в переговорах между Израилем и ХАМАС

Катар приостановил свое посредничество в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил представитель МИД.

Утверждается, что страна может возобновить посредничество на переговорах, но лишь в том случае, если обе стороны противостояния «проявят серьезный настрой» на завершение конфликта.

До этого в Дохе начались переговоры представителей США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Уточняется, что обсуждение данных вопросов на высоком уровне не велось уже более двух месяцев.

