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15:44, 9 ноября 2024Мир

Катар под давлением США потребовал от лидеров ХАМАС покинуть страну

FT: власти Катара под давлением США потребовали от лидеров ХАМАС покинуть страну
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: SLSK Photography / Shutterstock / Fotodom  

Власти Катара под давлением США потребовали от лидеров палестинского движения ХАМАС покинуть страну. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Такое требование катарская сторона выдвинула около десяти дней назад сразу после разговора с официальными лицами США. Отмечается, что политический офис ХАМАС с 2012 года находился в Дохе, куда лидеры движения перебрались из Дамаска из-за войны в Сирии.

«Хотя Катар сыграл ключевую роль в переговорах о прекращении огня и освобождении оставшихся израильских заложников, удерживаемых группировкой в течение прошлого года, после неоднократного отказа ХАМАС освободить даже небольшое число заложников (...) дальнейшее присутствие его лидеров в Дохе больше не является целесообразным и приемлемым», — говорится в материале.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что офис ХАМАС переедет в Турцию. Как напомнило издание, Анкара долгое время предоставляла убежище политическим деятелям движения, и с начала войны в Газе турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган открыто заявлял о своей поддержке группировки.

Ранее стало известно, что из захваченных ХАМАС израильских заложников только половина осталась в живых. Об этом стало известно из раскрытых данных израильской разведки.

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