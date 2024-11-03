Только половина израильских заложников ХАМАС осталась в живых

Israel Hayom: 51 из 101 израильского заложника ХАМАС остался в живых

Из захваченных ХАМАС израильских заложников только половина осталась в живых. Об этом сообщает израильская газета Israel Hayom.

Журналисты издания сослались на новые данные израильской разведки. Согласно раскрытой информации, власти страны считают, что 51 заложник из числа граждан Израиля до сих пор жив. При этом ситуация с оставшимися 50 заложниками все еще не получила официального подтверждения.

В настоящий момент израильские власти подтвердили, что 37 заложников не выжили. Обновленная информация была собрана из открытых источников и на основе секретных оперативных данных. Журналисты Israel Hayom объяснили, что разрыв между предполагаемыми и подтвержденными случаями гибели отражает строгие стандарты, соответствующие медицинским и религиозным критериями.

В материале говорится, что на информацию о 51 живом заложнике опираются представители властей и специалисты, занимающиеся разрешением кризисной ситуации. Во время закрытого заседания с Комитетом по иностранным делам и обороне Кнессета в сентябре премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что примерно половина заложников все еще живы.

В конце октября замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что РФ работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников-россиян в секторе Газа. «В Дохе наше посольство, и наше посольство в Тель-Авиве очень активно работали, мы продолжаем работать», — подчеркнул Богданов.