В МИД заявили о работе с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников-россиян

МИД: РФ работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников-россиян

РФ работает с ХАМАС и Израилем над освобождением заложников-россиян в секторе Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Он заявил, что контакты были «и с израильтянами, и с ХАМАС». «В Дохе наше посольство, и наше посольство в Тель-Авиве очень активно работали, мы продолжаем работать», — рассказал дипломат.

Ранеез заместитель главы политбюро ХАМАС заявил, что движение готово освободить граждан России в приоритетном порядке в рамках сделки по обмену с Израилем.

По его словам, РФ просила освободить четырех граждан. Двое из них были мирными гражданами, поэтому их освободили безвозмездно. Двое других являются солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), поэтому их будут обменивать на палестинских заключенных, заявил представитель ХАМАС,