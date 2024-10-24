ХАМАС заявило о готовности освободить граждан России в приоритетном порядке

ХАМАС заявило о готовности освободить граждан России в рамках сделки по обмену

ХАМАС готово освободить граждан России в приоритетном порядке в рамках сделки по обмену с Израилем. Об этом РИА Новости заявил заместитель главы политбюро движения Муса Абу Марзук.

«Российская сторона ранее просила освободить заложников с российским гражданством, которые находятся у ХАМАС. Они попросили освободить четверых», — рассказал представитель ХАМАС.

Марзук заявил о готовности движения освободить граждан России после встречи с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. По его словам, ХАМАС готово освободить пленных из России в первую очередь в знак уважения к Москве.

Представитель ХАМАС заявил, что двое из четверых российских граждан в плену ХАМАС являются солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), поэтому их будут обменивать на палестинских заключенных. Он также добавил, что один из граждан России является гражданином Украины, семья которого попросила российское гражданство ради обмена.

Ранее члены ХАМАС решили скрыть личности кандидатов на пост главы политбюро организации «в связи с вопросами обеспечения безопасности». Как утверждается, руководство движения скоро примет финальное решение касательно нового главы.