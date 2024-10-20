Члены ХАМАС захотели держать в тайне кандидатуру нового лидера движения

Asharq Al Awsat: ХАМАС скрывает личность следующего главы группировки

Члены палестинской радикальной исламистской группировки ХАМАС решили скрыть личность кандидатов на пост главы политбюро организации. Об этом со ссылкой на источники среди боевиков пишет британская арабоязычная газета Asharq Al Awsat.

«Руководство движения скоро примет финальное решение касательно нового главы политбюро и, вероятно, сохранит имя в секрете в связи с вопросами безопасности», — сказал собеседник издания.

Вечером 17 октября израильская государственная телерадиокомпания Kan подтвердила ликвидацию главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Позднее это признал заместитель главы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя.