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15:56, 18 октября 2024Мир

ХАМАС подтвердил ликвидацию лидера движения

ХАМАС подтвердил ликвидацию лидера движения Синвара
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило ликвидацию лидера движения Яхьи Синвара Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил заместитель главы политбюро ХАМАС Халиль аль-Хайя, передает РИА Новости.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара», — заявил замглавы движения в ходе выступления. Он подчеркнул, что Синвар погиб в ходе боя.

Вечером 17 октября израильская государственная телерадиокомпания Kan подтвердила ликвидацию главы ХАМАС в Газе. Источник в израильской системе безопасности подтвердил факт ликвидации Синвара ЦАХАЛ.

Позднее The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников раскрыла неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС. Как сообщается, военные ЦАХАЛ опознали Синвара только после перестрелки и удара по зданию с засевшими бойцами.

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      Юрий Леонов
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