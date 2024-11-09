МИД Конго рассказал о разнице между Россией и Западом

Глава МИД Конго Гакоссо: Россия не была рабовладельческой страной

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо рассказал о разнице между внешней политикой России и Запада. Свое мнение он высказал РИА Новости.

По его словам, Республика Конго ценит взаимоуважение в отношениях с Москвой, поскольку та, в отличие от западных государств, никогда не была рабовладельческой страной или страной-колонизатором. «Взаимная выгода, взаимоуважение, а не такие отношения, при которых на партнера смотрят с презрением», — сказал дипломат.

Гакоссо также отметил, что схожие отношения республика выстраивает с Китаем.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у Москвы нет противоречий практически ни с одной страной Африки. При этом, добавил он, уровень взаимной симпатии и доверия очень высокий.