Мигранты заявили об увеличении сроков рассмотрения заявок на учебу в школах

РБК: сроки рассмотрения заявок на зачисление детей мигрантов в школы увеличились

Сроки рассмотрения документов на зачисление детей мигрантов в московские школы заметно увеличились. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей профильных НКО.

По словам куратора проекта «Перелетные дети» Анны Орловой, в 2024 году в школы не были приняты 270 детей из Таджикистана. Из них 150 детей не зачислили в первый класс.

При этом, координатор проекта «Доступ к образованию» комитета «Гражданское содействие» (внесен в реестр иностранных агентов) Софья Исмаилова заявила, что в этом году получила большее число обращений от трудовых мигрантов из-за значительных сроков зачисления детей в школы. Если в 2023 году количество обращений было равно десяти, то в этом году выросло больше, чем в два раза, и достигло 25.

Как уточняет издание, Мосгордума объяснила увеличение сроков рассмотрения заявок проведением межведомственных проверок. Там отметили, что школы все еще открыты для всех, но нагрузка на них растет.

Ранее Рособрнадзор поддержал идею проверять знание русского языка у детей мигрантов перед приемом в российские школы.