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15:57, 9 ноября 2024Россия

Мужчина избил знакомого в центре Москвы и попал на видео

Мужчина до смерти избил ногами знакомого в центре Москвы
Александра Качан (Редактор)

В центре Москвы мужчина избил знакомого ногами. Потерпевший не смог пережить полученные травмы, сообщает столичное управление Следственного комитета (СК) России в Telegram-канале.

Инцидент произошел 8 ноября на улице Новый Арбат и попал на видео. На кадрах можно увидеть, как мужчина бьет своего знакомого в лицо, из-за чего тот падает на землю. Затем нападавший несколько раз бьет лежащего ногами в живот.

По данным следствия, всего агрессор нанес знакомому 10 ударов в туловище и голову, в том числе прыгнув на него. Драка произошла на почве личной неприязни. Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. Нападавший был задержан, ему угрожает лишение свободы.

Ранее в Челябинске 22-летний россиянин избил трех лицеистов во дворе учебного заведения. Дети были госпитализированы с различными травмами.

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