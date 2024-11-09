Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 9 ноября 2024Силовые структуры

Не принесших присягу иностранцев лишат гражданства России

МВД: не принесшие присягу до 22 ноября иностранцы лишатся гражданства России
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Не принесшие присягу до 22 ноября иностранцы лишатся гражданства России. Об этом сообщается на сайте «МВД-медиа».

«С 23 ноября 2024 года такие лица будут считаться не приобретшими гражданства России, а решения о приеме их в российское гражданство — недействительными», — говорится в заявлении.

Данные положения не распространяются на тех, кто стал гражданином России до 1 сентября 2017 года — до указанного момента требование о принесении присяги отсутствовало. Также они не касаются тех, кто был освобожден от присяги на момент получения гражданства.

В октябре в Хабаровском крае из-за уклонения от службы в армии гражданства РФ лишили трех таджикских мигрантов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник Трампа раскрыл возможное будущее Украины

      Раскрыты подробности смерти 13-летней девочки в Подмосковье

      Не принесших присягу иностранцев лишат гражданства России

      Железнодорожники пригрозили властям Франции бессрочной забастовкой

      В ЕС получили не очень хорошие данные по Украине

      Футболист «Факела» нашел телефон на поле во время матча с «Локомотивом»

      17 человек пострадали в ДТП с участием двухэтажных автобусов

      Ученые предупредили США о разрушительных катаклизмах

      Путин поздравил Пахмутову с 95-летием

      Российский космонавт рассказал об одинаковых снах у своих коллег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше