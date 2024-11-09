Политолог Дизен назвал нейтралитет Украины базой мирного соглашения с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал, какой принцип должен быть соблюден для любого мирного соглашения с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен назвал нейтралитет Украины базой любого мирного соглашения с Россией.

«Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения», — подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что мирное урегулирование на Украине не должно предполагать «заморозку» по линии боевого соприкосновения. По его мнению, подобная мера позволит США и дальше поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но и вела их в самом его начале. Он отметил, что украинская страна отвергла взаимоприемлемый договор «по совету извне».

