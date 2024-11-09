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06:03, 9 ноября 2024Мир

На Западе назвали условие соглашения России и Украины

Политолог Дизен назвал нейтралитет Украины базой мирного соглашения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал, какой принцип должен быть соблюден для любого мирного соглашения с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Дизен назвал нейтралитет Украины базой любого мирного соглашения с Россией.

«Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения», — подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что мирное урегулирование на Украине не должно предполагать «заморозку» по линии боевого соприкосновения. По его мнению, подобная мера позволит США и дальше поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) технику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не только готова к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но и вела их в самом его начале. Он отметил, что украинская страна отвергла взаимоприемлемый договор «по совету извне».

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