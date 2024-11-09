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13:25, 9 ноября 2024Путешествия

Названы самые дешевые горнолыжные курорты в России

МТС Travel: самым дешевым горнолыжным курортом является уральский «Аджигардак»
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Карачев / Фотобанк Лори

Самым дешевым горнолыжным курортом в России стал «Аджигардак» на Южном Урале. Наиболее доступные направления назвали эксперты МТС Travel, передает «Газета.Ru».

Забронировать жилье в городе Аша, расположенном недалеко от «Аджигардака», можно в среднем за 2,5 тысячи рублей в сутки. Направление остается самым дешевым на протяжении всего зимнего сезона, включая пиковые даты в новогодние праздники. Гости курорта могут воспользоваться 14 трассами разной сложности, площадками для внетрассового катания, сноуборд-парком, трассой для беговых лыж и спуском для тюбингов.

Второе место в топе бюджетных курортов занял комплекс «Лаго-Наки» в Адыгее, где средняя стоимость проживания в сезон составляет 4,2 тысячи рублей за ночь. Тройку лидеров замыкает город Белокуриха в Алтайском крае с одноименным горнолыжным комплексом. Здесь бронь жилья на сутки обойдется в среднем в 6,3 тысячи рублей.

Ранее россияне рассказали, в каких городах хотели бы встретить Новый год. Среди российских городов популярнее всего оказалась Москва, среди иностранных — Дубай.

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