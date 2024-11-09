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13:52, 9 ноября 2024Мир

В США порассуждали о карьере Камалы Харрис после поражения на выборах

Newsweek: Камала Харрис может стать губернатором Калифорнии или уйти на пенсию
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Hannah McKay / Reuters

Newsweek назвал возможные варианты развития карьеры кандидата от Демократической партии Камалы Харрис после поражения на выборах в США. Соответствующий материал появился на сайте американского издания.

По предположениям журналистов, Харрис может вновь баллотироваться в президенты в 2028 году или стать губернатором Калифорнии, после такого как в 2026 году данный пост покинет Гэвин Ньюсом. Также рассматривается вероятность основания юристкой благотворительного фонда.

Помимо этого, как отмечается, она может уйти на пенсию, посчитав отдых после 20 лет государственной службы лучшим выбором.

Ранее в ноябре избранный президент США Дональд Трамп раскрыл подробности разговора с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис после победы.

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