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11:31, 9 ноября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ заявил о слишком мощных ударах России авиабомбами

Офицер ВСУ: удары России авиабомбами создают проблемы для украинских военных
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Удары России авиабомбами АМ и КАБ создают серьезные проблемы для украинских военных. Об этом заявил командир взвода БПЛА 2 Интернационального легиона Украины с позывным «Чили» телеканалу ТСН, передает РИА Новости.

По словам офицера, против авиабомб практически нет спасения. Если FPV-дроны Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще могут попытаться сбить, то АМ и КАБ просто разносят все «в труху».

Ранее пресс-секретарь Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил об увеличении дальности работы российских КАБ. По его словам, Вооруженные силы России применяют корректируемые авиабомбы на расстояния до 30 километров от линии фронта на трех направлениях — запорожском, харьковском и краматорском.

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