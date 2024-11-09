Обозвавший горожанина «инфантильным никчемышем» мэр получил награду за общение с жителями

Мэр города Буй получил награду за обеспечение обратной связи с жителями

Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников, который обозвал горожанина, получил награду за общение с жителями. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Обеспечение обратной связи с жителями"», — написал он.

Ранее Ральников обозвал «инфантильным никчемышем» критиковавшего его горожанина. В объемном сообщении мэр города Буй обвинил жителей в попытке самоудовлетвориться через критику властей.