Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 9 ноября 2024Россия

Обозвавший горожанина «инфантильным никчемышем» мэр получил награду за общение с жителями

Мэр города Буй получил награду за обеспечение обратной связи с жителями
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Мэр города Буй Костромской области Игорь Ральников, который обозвал горожанина, получил награду за общение с жителями. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«От всей души поздравляю всех нас с почетной бронзой Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Обеспечение обратной связи с жителями"», — написал он.

Ранее Ральников обозвал «инфантильным никчемышем» критиковавшего его горожанина. В объемном сообщении мэр города Буй обвинил жителей в попытке самоудовлетвориться через критику властей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший советник Трампа раскрыл возможное будущее Украины

      Путин поздравил Пахмутову с 95-летием

      Российский космонавт рассказал об одинаковых снах у своих коллег

      Возлюбленная Павла Дурова показала свой досуг в Дубае

      В Подмосковье 10-летняя девочка напала на сестру с ножом за требование помыть посуду

      Следователи проверят сообщения о банде педофилов

      Обозвавший горожанина «инфантильным никчемышем» мэр получил награду за общение с жителями

      После наезда вертолета на троих россиян возбудили уголовное дело

      Роспотребнадзор высказался о присутствии вируса Коксаки в России

      ЦИК утвердил победу Майи Санду на выборах президента Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше